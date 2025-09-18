Présentation du Prix des Lecteurs Corréziens 2025-2026 Meyssac

Présentation du Prix des Lecteurs Corréziens 2025-2026

Meyssac Corrèze

Présentation des romans sélectionnés pour l’édition 2025-2026 du Prix des Lecteurs Corréziens. Partage de coups de cœur de la rentrée littéraire, possibilité de proposer ses propres suggestions. .

Meyssac 19500 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 34 95 26 annemarie@prevot19.fr

