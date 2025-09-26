Présentation du prix Escapages+ Chabris
Présentation du prix Escapages+ Chabris vendredi 26 septembre 2025.
Présentation du prix Escapages+
Place Albert Boivin Chabris Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-26 18:00:00
fin : 2025-09-26
Date(s) :
2025-09-26
Présentation Escapages +
Venez découvrir les 4 livres sélectionnées pour le prix départemental de L’Indre, Escapages +. A l’issue de la présentation, vous pourrez vous inscrire pour faire partie du Jury 2025-2026. Animation gratuite et ouverte à tous les plus de 16 ans. Renseignements au 02 54 40 39 29 .
Place Albert Boivin Chabris 36210 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 40 39 29
English :
Presentation Escapages +
German :
Vorstellung Escapages +
Italiano :
Presentazione Escapages +
Espanol :
Presentación Escapadas +
L’événement Présentation du prix Escapages+ Chabris a été mis à jour le 2025-09-05 par OT Chabris Pays de Bazelle