Présentation du prix Escapages+ Chabris

Présentation Escapages +

Venez découvrir les 4 livres sélectionnées pour le prix départemental de L’Indre, Escapages +. A l’issue de la présentation, vous pourrez vous inscrire pour faire partie du Jury 2025-2026. Animation gratuite et ouverte à tous les plus de 16 ans. Renseignements au 02 54 40 39 29 .

Place Albert Boivin Chabris 36210 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 40 39 29

