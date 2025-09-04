Présentation du programme de l’USP et concert Villefranche-de-Rouergue

Présentation du programme de l’USP et concert Villefranche-de-Rouergue jeudi 4 septembre 2025.

Présentation du programme de l’USP et concert

Avenue Vézian Valette Villefranche-de-Rouergue Aveyron

Début : Jeudi 2025-09-04

fin : 2025-09-04

2025-09-04

L’USP a le plaisir de vous inviter à la présentation du programme de la saison 2025/2026.

Elle sera suivie d’un petit concert de Musique. Ribambelle de beaux thèmes musicaux présentés par Do Montebello au chant et Hervé Morisot à la guitare.

Enfin, le verre de l’amitié clôturera la soirée. .

English :

USP is pleased to invite you to the presentation of the 2025/2026 season program.

German :

Die USP freut sich, Sie zur Vorstellung des Programms für die Saison 2025/2026 einzuladen.

Italiano :

L’USP è lieta di invitarvi alla presentazione del programma per la stagione 2025/2026.

Espanol :

USP tiene el placer de invitarle a la presentación del programa de la temporada 2025/2026.

