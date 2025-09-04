Présentation du programme de l’USP et concert Villefranche-de-Rouergue
Présentation du programme de l’USP et concert Villefranche-de-Rouergue jeudi 4 septembre 2025.
Présentation du programme de l’USP et concert
Avenue Vézian Valette Villefranche-de-Rouergue Aveyron
Début : Jeudi 2025-09-04
fin : 2025-09-04
2025-09-04
L’USP a le plaisir de vous inviter à la présentation du programme de la saison 2025/2026.
Elle sera suivie d’un petit concert de Musique. Ribambelle de beaux thèmes musicaux présentés par Do Montebello au chant et Hervé Morisot à la guitare.
Enfin, le verre de l’amitié clôturera la soirée. .
Avenue Vézian Valette Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 5 65 45 70 41
English :
USP is pleased to invite you to the presentation of the 2025/2026 season program.
German :
Die USP freut sich, Sie zur Vorstellung des Programms für die Saison 2025/2026 einzuladen.
Italiano :
L’USP è lieta di invitarvi alla presentazione del programma per la stagione 2025/2026.
Espanol :
USP tiene el placer de invitarle a la presentación del programa de la temporada 2025/2026.
