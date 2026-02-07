Présentation du projet de cour réinventée de l’école Jacques Prévert et de ses abords Devant l’école Jacques Prévert Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-23 16:00 – 17:30

Gratuit : oui En famille, Tout public

Par la Ville de Nantes et Léo Lagrange AnimationL’école Jacques Prévert transforme sa cour et ses abords, déjà enrichis par l’ouverture d’un nouveau square. Ce temps vous permettra de découvrir ces évolutions et d’en savoir plus sur les prochaines étapes du projet.

Devant l’école Jacques Prévert Nantes 44036



