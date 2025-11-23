PRÉSENTATION DU PROJET DE JUMELAGE DES TOTAL FESTUM Pont de Montvert Sud Mont Lozère
PRÉSENTATION DU PROJET DE JUMELAGE DES TOTAL FESTUM
Temple Pont de Montvert Sud Mont Lozère Lozère
Présentation du projet de jumelage des Total Festum du Pont de Montvert et de Saint-Martin-de-Boubaux, pour vous parler de synergie entre gens de bonne volonté, pour conter et se la raconter ! Pas un spectacle, pas une réunion, pas un prêche — un peu tout ça.
Gérald RIGAUD, crieur public racourèle vous invite le dimanche 23 novembre à 15h au temple du Pont, pour vous présenter le projet de jumelage des Total Festum du Pont de Montvert et de Saint-Martin-de-Boubaux, pour vous parler de synergie entre gens de bonne volonté, pour conter et se la raconter ! Pas un spectacle, pas une réunion, pas un prêche — un peu tout ça.
Venez habillés chaudement avec couvertures à partager et thermos de boissons chaudes. .
Temple Pont de Montvert Sud Mont Lozère 48220 Lozère Occitanie +33 4 66 45 81 94
English :
Presentation of the Total Festum twinning project between Pont de Montvert and Saint-Martin-de-Boubaux, to talk about synergy between people of good will, to tell and be told! Not a show, not a meeting, not a preaching? a bit of everything.
German :
Vorstellung des Partnerschaftsprojekts der Total Festum von Le Pont de Montvert und Saint-Martin-de-Boubaux, um Ihnen von Synergien zwischen Menschen guten Willens zu berichten, um zu erzählen und es sich gegenseitig zu erzählen! Keine Show, keine Versammlung, keine Predigt? ein bisschen von allem.
Italiano :
Presentazione del progetto di gemellaggio Total Festum tra Pont de Montvert e Saint-Martin-de-Boubaux, per parlare di sinergia tra persone di buona volontà, per raccontare e condividere storie! Non uno spettacolo, non un incontro, non una predica? Un po’ di tutto.
Espanol :
¡Presentación del proyecto de hermanamiento Total Festum entre Pont de Montvert y Saint-Martin-de-Boubaux, para hablar de la sinergia entre personas de buena voluntad, contar historias y compartirlas! Ni espectáculo, ni reunión, ni sermón… un poco de todo.
