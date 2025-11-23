PRÉSENTATION DU PROJET DE JUMELAGE DES TOTAL FESTUM

Temple Pont de Montvert Sud Mont Lozère Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-23 15:00:00

fin : 2025-11-23

Date(s) :

2025-11-23

Gérald RIGAUD, crieur public racourèle vous invite le dimanche 23 novembre à 15h au temple du Pont, pour vous présenter le projet de jumelage des Total Festum du Pont de Montvert et de Saint-Martin-de-Boubaux, pour vous parler de synergie entre gens de bonne volonté, pour conter et se la raconter ! Pas un spectacle, pas une réunion, pas un prêche — un peu tout ça.

Venez habillés chaudement avec couvertures à partager et thermos de boissons chaudes. .

Temple Pont de Montvert Sud Mont Lozère 48220 Lozère Occitanie +33 4 66 45 81 94

English :

Presentation of the Total Festum twinning project between Pont de Montvert and Saint-Martin-de-Boubaux, to talk about synergy between people of good will, to tell and be told! Not a show, not a meeting, not a preaching? a bit of everything.

German :

Vorstellung des Partnerschaftsprojekts der Total Festum von Le Pont de Montvert und Saint-Martin-de-Boubaux, um Ihnen von Synergien zwischen Menschen guten Willens zu berichten, um zu erzählen und es sich gegenseitig zu erzählen! Keine Show, keine Versammlung, keine Predigt? ein bisschen von allem.

Italiano :

Presentazione del progetto di gemellaggio Total Festum tra Pont de Montvert e Saint-Martin-de-Boubaux, per parlare di sinergia tra persone di buona volontà, per raccontare e condividere storie! Non uno spettacolo, non un incontro, non una predica? Un po’ di tutto.

Espanol :

¡Presentación del proyecto de hermanamiento Total Festum entre Pont de Montvert y Saint-Martin-de-Boubaux, para hablar de la sinergia entre personas de buena voluntad, contar historias y compartirlas! Ni espectáculo, ni reunión, ni sermón… un poco de todo.

L’événement PRÉSENTATION DU PROJET DE JUMELAGE DES TOTAL FESTUM Pont de Montvert Sud Mont Lozère a été mis à jour le 2025-11-12 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère