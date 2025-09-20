Présentation du projet de réhabilitation de la Rose des Vents Immeuble Mercury Villeneuve-d’Ascq

Samedi 20 septembre, 09h30, 10h30, 11h30

Samedi 20 septembre, découvrez le projet de réhabilitation et d’extension de la scène nationale La Rose des Vents installée à Villeneuve d’Ascq depuis 1976.

Construite en 1976 par l’architecte Bernard Bougeault, la Rose des Vents est un lieu d’exploration artistique dédié à la création contemporaine et à sa diffusion.

L’équipe de la rose des vents et les architectes Maria Godlewska et Elizabeth Farkas vous font découvrir les nouveaux aménagements de cet édifice après plus de quatre années d’un grand chantier de réhabilitation complète et d’activité nomade pour La rose des vents.

Samedi 20 septembre à 9h30, 10h30, 11h30

Rendez-vous au pied de l’immeuble Mercury, chaussée de l’Hôtel de Ville

https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/jep-2025

Immeuble Mercury Place Allende 59650 Villeneuve d'Ascq Villeneuve-d'Ascq 59650 Saint-Sauveur Nord
https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/jep-2025

Ville de Villeneuve d’Ascq