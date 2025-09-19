Présentation du projet de restauration de la maison dite du Duc d’Épernon Maison dite du Duc d’Epernon Confolens

Gratuit.

Édifice emblématique de Confolens et témoin de son histoire urbaine et politique, la Maison du Duc d’Épernon, située rue du Soleil (ancienne Grand’Rue médiévale), est un joyau patrimonial classé Monument Historique depuis 1974.

Par sa façade remarquable en pans de bois à encorbellement et sa forte valeur symbolique – notamment en lien avec l’histoire de Marie de Médicis – cette maison constitue un repère patrimonial et touristique majeur de notre cité.

Le projet de rénovation de ce bâtiment a été retenu par la Fondation Patrimoine dans le cadre de la Mission Bern.

Maison dite du Duc d’Epernon 12 Rue du Soleil, 16500 Confolens, France Confolens 16500 Confolens Charente Nouvelle-Aquitaine Dans cette maison se réunirent, en février 1619, les seigneurs du midi de la France pour préparer la délivrance de la reine Médicis, retenue prisonnière au château de Blois. Autrefois d’un seul bloc, la maison est aujourd’hui en deux parties. Un gros pilier central, de section carrée, est continué par une poutre verticale englobant les étages et arrivant au faîte de la toiture. Les deux parties sont à quatre étages : rez-de-chaussée, premier et second étages, et étage sous combles. A la partie droite, chaque étage est séparé du suivant par une pièce de bois faisant fonction de bandeau. La partie gauche présente deux aspects distincts : les pans de bois et la façade en pierre. Une cour intérieure située à l’arrière de la maison relie les deux parties. A l’intérieur, la partie gauche conserve une grande salle en rez-de-chaussée, couverte d’un plafond aux poutres ornées de fleurs de lys. Les deux salles à manger du premier étage conservent deux cheminées du XVe siècle.

