Présentation du projet de restauration du vieux pont de Vins-sur-Caramy, Vieux-Pont à Vins-sur-Caramy, Vins-sur-Caramy

Informations pratiques

Présentation du projet de restauration du vieux pont de Vins-sur-Caramy Dimanche 20 septembre, 10h00 Vieux-Pont à Vins-sur-Caramy Var

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T13:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, la Fondation du patrimoine sera présente dimanche matin à Vins-sur-Caramy, avec un stand animé par ses bénévoles.

Ce rendez-vous sera l’occasion de découvrir le projet de restauration du vieux pont de Vins-sur-Caramy, un ouvrage d’art édifié au XVIIᵉ siècle. Aujourd’hui fragilisé et fermé à la circulation, le pont nécessite d’importants travaux afin de préserver sa structure et de maintenir son rôle essentiel de circulation.

Les bénévoles de la Fondation du patrimoine seront présents pour présenter ce projet, répondre aux questions des visiteurs et expliquer les enjeux de la sauvegarde de ce patrimoine local. Venez échanger avec eux et découvrir comment vous pouvez contribuer à la restauration du vieux pont de Vins-sur-Caramy.

Ensemble, mobilisons-nous pour transmettre ce patrimoine aux générations futures : https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/vieux-pont-a-vins-sur-caramy/104890

Vieux-Pont à Vins-sur-Caramy 83170 Vins-sur-Caramy Vins-sur-Caramy 83170 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/vieux-pont-a-vins-sur-caramy/104890 »}]

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, la Fondation du patrimoine sera présente dimanche matin à Vins-sur-Caramy, avec un stand animé par ses bénévoles.

© Commune de Vins-sur-Caramy