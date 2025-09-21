Présentation du projet du nouveau parc du Neufbourg Thouarcé Bellevigne-en-Layon

Présentation du projet du nouveau parc du Neufbourg Thouarcé Bellevigne-en-Layon dimanche 21 septembre 2025.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T10:30:00 – 2025-09-21T11:30:00

Fin : 2025-09-21T10:30:00 – 2025-09-21T11:30:00

A la rencontre du futur parc

Présentation du projet et de son intégration patrimoniale par la paysagiste

Thouarcé Parc du Neufbourg, Thouarcé Bellevigne-en-Layon 49380 Thouarcé Maine-et-Loire Pays de la Loire

