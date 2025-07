Présentation du projet et visite commentée de la Mise en valeur du patrimoine caché de l’église d’Araules le bourg Araules

le bourg Rendez-vous devant l'église Araules Haute-Loire

Mercredi 2025-07-23 17:00:00

2025-07-23

Visite commentée et présentation du projet avec la fondation du patrimoine et l’association Mémoire et Patrimoine d’Araules.

le bourg Rendez-vous devant l’église Araules 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 43 07 55 80 memoireetpatrimoine.araules@yahoo.com

English :

Guided tour and presentation of the project with the Fondation du Patrimoine and the association Mémoire et Patrimoine d?Araules.

German :

Kommentierte Besichtigung und Vorstellung des Projekts mit der Stiftung für das Kulturerbe und dem Verein Mémoire et Patrimoine d’Araules.

Italiano :

Visita guidata e presentazione del progetto con la Fondation du Patrimoine e l’associazione Mémoire et Patrimoine d’Araules.

Espanol :

Visita guiada y presentación del proyecto con la Fondation du Patrimoine y la asociación Mémoire et Patrimoine d’Araules.

