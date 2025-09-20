Présentation du projet Jardins de la Paix et du jardin français – Promenade en sous bois, lumières et transparences Jardin de la Paix français Ablain-Saint-Nazaire

Présentation du projet Jardins de la Paix et du jardin français – Promenade en sous bois, lumières et transparences Samedi 20 septembre, 10h30 Jardin de la Paix français Pas-de-Calais

gratuit, sans réservation

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T11:00:00

Fin : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T11:00:00

L’association Art et Jardins et Lens Tourisme, vous propose de découvrir le jardin de la Paix français Notre-Dame de Lorette promenade en sous-bois, lumières et transparences créés par les paysagistes Élise et Martin Hennebicque en compagnie de Nathalie Vallée, Directrice de production chez Art et jardins Hauts de France.

Jardin de la Paix français D58E3 ABLAIN SAINT NAZAIRE Ablain-Saint-Nazaire 62153 Pas-de-Calais Hauts-de-France https://www.artetjardins-hdf.com/jardin/paix-francais/ Jardin de la Paix français – « Promenade en sous-bois, lumières et transparences », 2020

Au nord-ouest d’Arras, la colline de Notre-Dame-de-Lorette représente un site patrimonial important : au cœur des combats de la Grande Guerre, elle porte aujourd’hui le cimetière national et l’Anneau de la mémoire. Afin que les visiteurs du site puissent disposer d’un lieu pour se recueillir en dehors du cimetière, les paysagistes Élise et Martin Hennebicque ont imaginé un jardin à l’atmosphère douce et intime, faisant la part belle aux clairs-obscurs. Situé en contrebas du site, leur aménagement s’étend sur un pré anciennement en friche: des bouleaux du Bassin Minier aux arbres fruitiers des vergers de l’Artois, l’espace s’appuie sur l’identité du territoire pour mieux révéler la beauté de ses paysages. Inspiré par les vergers pâturés, le jardin reprend en effet leur maillage régulier de feuillus pour créer une ambiance de sous-bois. Des chemins engazonnés permettent de parcourir le lieu qui alterne prairie naturelle et boisement. Ces derniers voient par endroits leur forte densité arborée interrompue par des puits de lumière. Invité à s’asseoir au creux de la végétation, le visiteur est ainsi plongé dans une atmosphère propice à la contemplation et au souvenir. accès libre

© Art et jardins Haut de France