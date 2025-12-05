Présentation du projet Kino Vézère Rue de la batellerie Saint-Léon-sur-Vézère

Présentation du projet Kino Vézère

Rue de la batellerie Café Léon Saint-Léon-sur-Vézère Dordogne

20h. Présentation du nouvel atelier de création de courts métrages proposé par l’association Café Léon. Adhésion à l’association requise (prix libre)

Sandra nous propose le lancement de Kino Vézère.

Kezako ?

Réaliser, monter, écrire, jouer, créer,…. se prendre le temps d’un hiver pour un postulant à la montée des marches (bah oui…pourquoi viser bas ?)

Kino, c’est un atelier de création de courts métrages en équipe, ouvert à tous, à toutes les ambitions et tous les niveaux.

Avec, bien sûr, projection à la clef

Sandra nous propose ce premier rendez-vous pour une présentation et un un lancement du projet.

Venez !! Plus vous serez nombreux, plus ça va dépoter.

Adhésion à l’association requise. L’adhésion est à prix libre et peut se faire sur place .

English : Présentation du projet Kino Vézère

20h. Presentation of Café Léon’s new short film workshop. Association membership required (free)

German : Présentation du projet Kino Vézère

20h. Vorstellung des neuen Workshops zur Erstellung von Kurzfilmen, der vom Verein Café Léon angeboten wird. Mitgliedschaft im Verein erforderlich (freier Preis)

Italiano :

20h. Presentazione del nuovo laboratorio di creazione di cortometraggi offerto dall’associazione Café Léon. È richiesta l’iscrizione all’associazione (gratuita)

Espanol : Présentation du projet Kino Vézère

20h. Presentación del nuevo taller de creación de cortometrajes ofrecido por la asociación Café Léon. Es necesario ser miembro de la asociación (gratuito)

