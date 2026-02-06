Présentation du projet MADIE Maison de la Boucardière Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-25 16:00 – 18:00

Gratuit : oui Adulte, En famille, Tout public

Dans le cadre de la démarche « Lieux à réinventer » la maison de laBoucardière a été proposée comme espace à investir. L’amicale des parents d’élèves de l’école Alain-Fournier, ATD Quart Monde et Mind UP se sont réunis pour imaginer un projet de co?occupation.Présent sur le quartier depuis un an, ATD Quart Monde y anime déjà une bibliothèque de rue. Le projet MADIE vise à utiliser la maison de la oucardière pour offrir aux habitants et plus particulièrement aux familles une diversité d’activités : événements autour du livre, animations en lien avec la nature, temps de réflexion et débats philosophiques pour tous les âges, ainsi que des moments festifs.

Maison de la Boucardière Nantes 44100



