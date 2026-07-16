Présentation du retable restauré de l’église de Gâtelles et Thym’Rallye, Église Saint-Blaise, Thimert-Gâtelles

Informations pratiques

Présentation du retable restauré de l’église de Gâtelles et Thym’Rallye 19 et 20 septembre Église Saint-Blaise Eure-et-Loir

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Visite libre de l’église Saint-Blaise classée MH avec panneaux signalétiques.

Inauguration du Retable retauré de l’église Saint-Blaise de Gâtelles avec présentation vidéo du travail de restauration.

Participation au THYM’Rallye 2026 avec 6 communes voisines, livret-jeu à retirer en mairie des communes participantes dans la semaine précédente.

Église Saint-Blaise Rue de l’Étang, 28170 Gâtelles Thimert-Gâtelles 28170 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire 06 41 10 01 21 https://www.patrimoine-thimert-gatelles.fr Fondée au XIIe, sous l’appartenance du riche chapitre cathédral de Chartres, l’essentiel de l’édifice date cependant du début du XVIe, avec la reconstruction et l’embellissement financés par la famille d’Illiers, sous les auspices des Doyens Charles et Miles. Sise dans son enclos paroissial, elle surprend le visiteur par ses proportions, au regard du modeste village qu’elle domine. Sont à voir, son portail principal typiquement Renaissance, dans la sacristie un rare retable de pierre de grande valeur dont le style et la finesse du décor rappellent le tour de chœur de Chartres, verrières et boiseries du chœur, Pietà et Vierge à l’enfant de la 2e travée nord, entraits sculptés de la charpente.

Visite libre de l’église Saint-Blaise classée MH avec panneaux signalétiques.

©Sebastianelli Nicole