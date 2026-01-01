Présentation du service de prêt d’instruments de musique Sainte-Sigolène

Présentation du service de prêt d’instruments de musique

Dès jeudi 29 janvier, vous pourrez emprunter des instruments de musique au même titre que les autres documents disponibles à la médiathèque !

Pour fêter ça, vous êtes chaleureusement invité·es à la présentation de ce nouveau service mercredi 28 janvier.

English :

From Thursday, January 29, you’ll be able to borrow musical instruments in the same way as other documents available at the media library!

To celebrate, you are warmly invited to the presentation of this new service on Wednesday January 28.

