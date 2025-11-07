Présentation du site & des entreprises Normand’innov EPIFA61 Caligny

Présentation du site & des entreprises Normand’innov EPIFA61 Caligny vendredi 7 novembre 2025.

Présentation du site & des entreprises Normand'innov Vendredi 7 novembre, 09h00 EPIFA61 Orne

Début : 2025-11-07T09:00:00 – 2025-11-07T18:00:00

Projet sur une demie journée :

– Accueil café à l’EPIFA61

– Petite conférence sur les métiers de la filière industrie métallurgique & agroalimentaire dans l’auditorium

– Visite de l’atelier de l’école de production industrielle de Flers agglo EPIFA61

– Visite des entreprises du site Normand’innov : Lemoine, CED, Forvia, Lemoine

EPIFA61 le pont de vere 61100 Caligny Caligny 61100 Orne Normandie

