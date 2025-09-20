Présentation du tableau « Daphné et Apollon » Musée de la Crèche Chaumont

Présentation du tableau « Daphné et Apollon » Musée de la Crèche Chaumont samedi 20 septembre 2025.

Groupe limité à 14 personnes par visite.

Début : 2025-09-20T16:00:00 – 2025-09-20T16:40:00

Fin : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T16:40:00

Présentation du tableau retrouvé dans le grenier de l’ancien musée.

Que fait-on sans information sur une œuvre ?

Tout le travail d’identification de la toile, son appartenance au fonds du musée, son sujet, son siècle, son origine géographique et son auteur, sera détaillé. Nous retracerons tout le processus qui nous permet aujourd’hui de l’attribuer au peintre de Mantoue Giuseppe Bazzani (1690-1769). Nous terminerons en évoquant la restauration réalisée afin de pouvoir présenter la toile au public.

Musée de la Crèche 1 rue des Frères Mistarlet, 52000 Chaumont Chaumont 52000 Haute-Marne Grand Est 03 25 03 86 80 Le musée de la Crèche est une annexe du musée d’Art et d’Histoire de Chaumont. Le fonds du musée, unique en son genre en France, est principalement constitué d’une riche collection particulière de crèches anciennes napolitaines, acquise en 1976 par la Ville de Chaumont, ainsi que de dépôts de l’État et d’acquisitions réalisées ultérieurement. Ainsi se mêlent, conformément à l’esprit baroque, personnages contemporains modestes et figures exotiques luxueusement vêtues. Le musée conserve également des crèches françaises, dont les petits personnages en verre filé de Nevers (XVIIIᵉ-XIXᵉ siècles), et des Enfants Jésus de cire (XVIIᵉ-XIXᵉ siècles).

Au rez-de-chaussée, l’exposition Dévotion baroque réunit sculptures et peintures baroques espagnoles et latino-américaines (XVIᵉ-XVIIIᵉ siècles), provenant à l’origine de la même collection privée que les crèches. Ce témoignage du goût marqué de la collectionneuse pour les objets à caractère religieux s’inscrit pleinement dans l’esthétique baroque.

