AGENDA · Étampes
Présentation du tableau Le Christ présenté au peuple, Église Saint-Basile, Étampes
dimanche 20 septembre 2026 · Église Saint-Basile · Étampes
Informations pratiques
Présentation du tableau Le Christ présenté au peuple Dimanche 20 septembre, 15h00 Église Saint-Basile Essonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00
Venez découvrir la présentation du tableau monument « Le Christ présenté au peuple » de Joseph Nicolas JOUY, à l’occasion de son réaccrochage dans l’église Saint-Basile.
Église Saint-Basile Place du Général Romanet, 91150 Étampes, France Étampes 91150 Essonne Île-de-France
Conférence
©
À voir aussi à Étampes (Essonne)
- Inauguration restauration Hôtel Diane-de-Poitiers, Bibliothèque intercommunale – Hôtel Diane-de-Poitiers, Étampes 18 septembre 2026
- Inauguration des travaux – Partie historique, Médiathèque Diane-de-Poitiers, Étampes 18 septembre 2026
- Cinébalade, Hôtel de Ville, Étampes 18 septembre 2026
- JEP Visite guidée de la Tour de Guinette Étampes 19 septembre 2026
- L’atelier de la vigne – Ses maitres et leurs élèves, Hôtel Anne de Pisseleu, Étampes 19 septembre 2026