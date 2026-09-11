UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Étampes

Présentation du tableau Le Christ présenté au peuple, Église Saint-Basile, Étampes

dimanche 20 septembre 2026 · Église Saint-Basile · Étampes

Présentation du tableau Le Christ présenté au peuple, Église Saint-Basile, Étampes

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Église Saint-Basile
Adresse
Place du Général Romanet, 91150 Étampes, France
Ville
91150 Étampes
Département
Essonne

Présentation du tableau Le Christ présenté au peuple Dimanche 20 septembre, 15h00 Église Saint-Basile Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

Venez découvrir la présentation du tableau monument « Le Christ présenté au peuple » de Joseph Nicolas JOUY, à l’occasion de son réaccrochage dans l’église Saint-Basile.

Église Saint-Basile Place du Général Romanet, 91150 Étampes, France Étampes 91150 Essonne Île-de-France
Conférence

©

À voir aussi à Étampes (Essonne)