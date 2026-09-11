Présentation du tableau Le Christ présenté au peuple, Église Saint-Basile, Étampes

Informations pratiques

Présentation du tableau Le Christ présenté au peuple Dimanche 20 septembre, 15h00 Église Saint-Basile Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

Venez découvrir la présentation du tableau monument « Le Christ présenté au peuple » de Joseph Nicolas JOUY, à l’occasion de son réaccrochage dans l’église Saint-Basile.

Église Saint-Basile Place du Général Romanet, 91150 Étampes, France Étampes 91150 Essonne Île-de-France

Conférence

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