Présentation du théâtre et visite guidée du château, Château de Sully, Sully

Informations pratiques

Présentation du théâtre et visite guidée du château Dimanche 20 septembre, 11h00, 12h00 Château de Sully Saône-et-Loire

entrée sur le site : 6€ / pers, gratuit pour les moins de 12 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T12:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Dimanche 20 Septembre, le château de Sully vous ouvre ses portes pour découvrir son petit théâtre à l’italienne avec une présentation théâtrale menée par notre comédien Thomas Volatier et visiter les plus belles pièces de réception du château.

Présentation du théâtre, toutes les 40 minutes entre 11h et 12h30 puis entre 14h et 17h.

Visite guidée du château, toutes les 30 minutes entre 10h30 et 12h00 puis entre 13h30 et 16h30.

Château de Sully 4 rue du Château, 71360 Sully Sully 71360 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 03 85 82 09 86 https://www.chateaudesully.com/ https://www.facebook.com/ChateauSully71;https://www.instagram.com/chateaudesully/ Avec ses quatre tours carrées plantées de biais, sa cour intérieure Renaissance et ses douves en eau, le château de Sully est l’un des joyaux du patrimoine en Bourgogne. Exceptionnel par la beauté de sa cour Renaissance, Sully est aussi un des rares châteaux français encore habité toute l’année par ses propriétaires la Duchesse de Magenta et ses enfants, descendants du Maréchal de Mac Mahon, Président de la République Française de 1873 à 1879. Situé entre Autun et Beaune | Dans le village de Sully, suivre les petites pancartes « château » bleues | Parking en herbe en face des grilles d’entrée | Accueil à 50 m en contrebas des grilles.

Dimanche 20 Septembre, le château de Sully vous ouvre ses portes pour découvrir son petit théâtre à l’italienne avec une présentation théâtrale menée par notre comédien Thomas Volatier et visiter les…

© Château de Sully en Bourgogne