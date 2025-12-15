Présentation du travail de la nacre Audierne
Présentation du travail de la nacre Audierne jeudi 1 janvier 2026.
Présentation du travail de la nacre
2 quai Anatole France Audierne Finistère
Début : 2026-01-01 14:30:00
fin : 2026-12-31 15:00:00
2026-01-01
Un artisanat rare. Nous ne sommes qu’une dizaine en France à travailler cette matière première. L’atelier est intégré à la boutique et me permet, en plus d’y créer des bijoux, de faire des présentations de mon savoir-faire et du travail de la nacre. Du mardi au samedi à 14h30.
Inscription obligatoire. .
2 quai Anatole France Audierne 29770 Finistère Bretagne +33 6 84 48 69 32
