Présentation du travail de la nacre

2 quai Anatole France Audierne Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-01 14:30:00

fin : 2026-12-31 15:00:00

Date(s) :

2026-01-01

Un artisanat rare. Nous ne sommes qu’une dizaine en France à travailler cette matière première. L’atelier est intégré à la boutique et me permet, en plus d’y créer des bijoux, de faire des présentations de mon savoir-faire et du travail de la nacre. Du mardi au samedi à 14h30.

Inscription obligatoire. .

2 quai Anatole France Audierne 29770 Finistère Bretagne +33 6 84 48 69 32

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Présentation du travail de la nacre Audierne a été mis à jour le 2025-12-15 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz