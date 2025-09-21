Présentation du triptyque Saint-Eloi Chapelle Notre-Dame de la Visitation Crocq

Présentation du triptyque Saint-Eloi Dimanche 21 septembre, 15h00, 16h00 Chapelle Notre-Dame de la Visitation Creuse

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T15:30:00

Fin : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T16:30:00

Venez découvrir la vie de Saint-Eloi grâce à la présentation du triptyque du XVIe siècle qui se trouve au coeur du bourg de Crocq, dans la chapelle Notre-Dame de la Visitation.

Chapelle Notre-Dame de la Visitation 23260 Crocq Crocq 23260 Creuse Nouvelle-Aquitaine 05 55 67 60 05 La Chapelle Notre Dame de la Visitation – XIIème siècle, abrite un magnifique triptyque présentant la vie de Saint Eloi Parkings à proximité: place Marie-Thérèse GOUMY et place Georges HUBERT notamment

© D.Gambard