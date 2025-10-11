Présentation du Yi Jing Eaux-Puiseaux

Samedi 11 octobre EAUX-PUISEAUX Présentation du Yi Jing. A partir de 9h au Dojo de la Duboise.

Kéo DOuang présentera le Yi Jing, un livre de sagesse chinoise qui a modifié sa vie personnelles et sa vie professionnelle. Des ateliers permettront la mise en pratique des éléments présentés sur des cas concrets. Les participants pourront proposer des sujets de réflexion et initier des moments d’échanges instructifs. Texte fondateur de la civilisation chinoise, le Yi Jing est devenu aujourd’hui patrimoine de l’humanité. Le Yi Jing est un outil ancien et moderne d’aide à la décision.

9h-12h puis repas tiré du sac et 14h-17h.

Tarif 60€ / adhérents et 75€ / non adhérents

Inscription avant le 15 septembre.

Contact +33 (0)6 88 32 18 65 60 .

