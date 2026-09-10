Présentation d’un chantier de fouilles en milieu urbain, Espace Patrimoine, Fréjus

Informations pratiques

Présentation d’un chantier de fouilles en milieu urbain Dimanche 20 septembre, 11h00, 14h30, 16h00 Espace Patrimoine Var

30 personnes par visite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

En exclusivité, un archéologue de la direction de l’Archéologie et du Patrimoine présentera les fouilles en cours d’un chantier en centre urbain.

Lieu de rendez-vous communiqué à l’inscription.

Espace Patrimoine place Clemenceau, 83600 Fréjus Fréjus 83600 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 94 53 82 47 https://www.ville-frejus.fr/archeologie-et-patrimoine/musees-et-monuments/espace-patrimoine-tour-circulaire/ [{« type »: « phone », « value »: « 06 37 67 73 73 »}] L’Espace Patrimoine est un lieu d’exposition consacré à la découverte du patrimoine de la ville, avec des expositions sur des thèmes d’actualité (fouilles archéologiques, chantiers de restauration des Monuments historiques, valorisation de recherches scientifiques etc.), renouvelées chaque année. L’Espace Patrimoine est situé dans la Tour circulaire du rempart du XVIe siècle, donnant directement sur l’entrée du centre-ville, place Clemenceau et sur le rond-point Paul Vernet.

Il fait également face à l’Office de Tourisme, point de départ des visites-découvertes du patrimoine, et permet ainsi de toucher un large public. Accès libre, à proximité du Parking Vernet

En exclusivité, un archéologue de la direction de l’Archéologie et du Patrimoine présentera les fouilles en cours d’un chantier en centre urbain.

© Ville de Fréjus