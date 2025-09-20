Présentation d’un Chemin de Croix Association paroissiale Saint-Léger Saint-Germain-en-Laye

Présentation d’un Chemin de Croix Association paroissiale Saint-Léger Saint-Germain-en-Laye samedi 20 septembre 2025.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

Fin : 2025-09-21T12:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

Xylogravures d’un Chemin de Croix gravé en 1943 par l’artiste Roger-Calixte Poupart. Présentées in situ dans l’église Saint-Léger après avoir été redécouverte fortuitement en 2024 dans le presbytère.

Association paroissiale Saint-Léger 20 rue de la Maison Verte 78100 Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye 78100 Saint-Germain-en-Laye Yvelines Île-de-France

Visite libre

