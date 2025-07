Présentation d’un ouvrage original Sélestat

Présentation d’un ouvrage original

1 place Docteur Maurice Kubler Sélestat Bas-Rhin

Venez découvrir et admirer de près un ouvrage sorti exceptionnellement du trésor de la Bibliothèque Humaniste places limitées

Dans l’écrin de la salle de lecture de la Bibliothèque Humaniste, venez découvrir et admirer de près un ouvrage sorti exceptionnellement du trésor. Lors de ce moment privilégié, un médiateur culturel partagera avec vous l’histoire, le contenu, les origines de cet ouvrage, et parfois aussi les interrogations qu’il peut susciter.

02/07 les fables animalières du Kalila et Dimna

03/09 livre d’art du 16e siècle

1 place Docteur Maurice Kubler Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 07 20 contact@bibliotheque-humaniste.fr

English :

Come and discover and admire up close a work that has been exceptionally brought out from the treasury of the Humanist Library limited seating

German :

Entdecken und bewundern Sie aus nächster Nähe ein Werk, das ausnahmsweise aus der Schatzkammer der Humanistischen Bibliothek hervorgeholt wurde begrenzte Plätze

Italiano :

Venite a scoprire e ad ammirare da vicino un’opera eccezionalmente tirata fuori dal tesoro della Biblioteca Umanistica posti limitati

Espanol :

Venga a descubrir y admirar de cerca una obra excepcionalmente sacada del tesoro de la Biblioteca Humanista plazas limitadas

