Présentation d’une chapelle enrichie d’un moment musical Chapelle Sainte-Croix Forbach

Présentation de la chapelle Sainte‑Croix : un lieu d’accueil, de célébrations et de rencontres… Une découverte enrichie d’un moment musical à l’orgue, proposé par les Amis de la chapelle Sainte‑Croix.

Chapelle Sainte-Croix 10 Chemin de la Chapelle Sainte-Croix, 57600 Forbach Forbach 57600 Moselle Grand Est Évoquée dès 1338 dans une lettre de l’évêque de Metz, Adhémar de Monteil, sous le nom de capella sancta crucis juxta Forbachum, elle a sans doute été construite au XIIIᵉ siècle. Elle fut fortement remaniée aux XIVᵉ et XVe siècles. Elle était probablement la propriété des voués de Hombourg-Haut depuis 1257. Elle est très endommagée pendant la guerre de Trente Ans. En 1684, elle est aux mains des barons Von der Leyen.

Elle revient ensuite aux seigneurs de Forbach et, propriété de la comtesse Marianne Camasse, épouse de Christian IV de Deux-Ponts, elle est confisquée en 1793 pendant la Révolution. Durant cette période, elle subit de nombreuses dégradations, et une partie des statues n’est sauvée que parce qu’elles sont cachées ou murées par la population locale. La chapelle revient ensuite à la comtesse Marianne, puis à ses héritiers, avant d’être rachetée par la famille de Wendel en 1824.

La chapelle fait l’objet d’une inscription au titre des Monuments historiques depuis le 14 septembre 1937.

La ville de Forbach rachète l’édifice, en piteux état, en 1969 pour le prix symbolique d’un franc.

La chapelle est restaurée à partir de 1978 sous l’impulsion conjointe de l’association des Amis de la chapelle Sainte-Croix et de la ville de Forbach.

© Office de Tourisme du Pays de Forbach