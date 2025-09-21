Présentation d’une écluse et de la navigation fluviale Quai Île Peygrand Andrésy

Présentation d’une écluse et de la navigation fluviale Quai Île Peygrand Andrésy dimanche 21 septembre 2025.

Présentation d’une écluse et de la navigation fluviale Dimanche 21 septembre, 16h30 Quai Île Peygrand Yvelines

Rendez-vous 10mn avant la visite au 27 Quai de l’Île Peygrand (privilégiez le co-voiturage ou les mobilités douces). Dès 7 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T16:30:00 – 2025-09-21T18:00:00

Fin : 2025-09-21T16:30:00 – 2025-09-21T18:00:00

Présentation de l’écluse et de la navigation fluviale pour petits et grands.

Cette visite se déroule à l’extérieur du bâtiment uniquement.

Quai Île Peygrand 27 quai de l’Île Peygrand 78570 Andrésy Andrésy 78570 Fin d’Oise – Rive Gauche Yvelines Île-de-France

Présentation d’une écluse et de la navigation fluviale