Présentation d’une fresque historique qui retrace l’histoire de « L’anse à Rodrigue » par l’association Jeunesse et Éducation Populaire (AJEP975). Samedi 20 septembre, 18h00 Saline n°16

Les mots de l’équipe projet : « Pour montrer un des aspects de la pêche côtière aux îles Saint-Pierre et Miquelon, par devoir de mémoire, nous avons choisi de peindre modestement des scènes de vie de l’Anse à Rodrigue.

Le trait de côte de cette anse, autrefois très active, a été modifié depuis les années 1960 où n’existent plus à ce jour de doris armés à la petite pêche professionnelle. Au travail de ces « hommes valeureux laboureurs de la mer » s’ajoutait celui des femmes qui aident aussi à la débarque du poisson, comme à l’étendage du capelan au soleil sur des vigneaux. […] »

L’AJEP975 a porté et accompagné ce projet artistique, culturel et intergénérationnel.

Saline n°16 Boulevard Constant Colmay, Saint pierre Saint-Pierre 97500 Saint-Pierre-et-Miquelon 05.08.55.28.20. L’association « Les zigotos » dispose de la saline n°16 le long du littoral à Saint-Pierre où elle présente une collection d’objets et documents relatifs à l’histoire de la petite pêche à destination des scolaires, du public local et des touristes. Durant la saison touristiques, les membres de l’association y organisent des rendez-vous conviviaux pour les croisiéristes en costumes d’époque notamment. C’est également à partir de la saline n°16 que des tours et/ou des circuits touristiques en doris (embarcation de la petite pêche traditionnelle) sont organisés.

Les acteurs du projet vous invitent à venir découvrir leurs réalisations et vous faire partager leurs expériences dans cette aventure humaine.

AJEP975