Présentation d’une restauration, CcrpmC – Fort Charlet 20260 Calvi, Calvi

Informations pratiques

Présentation d’une restauration Dimanche 20 septembre, 10h00 CcrpmC – Fort Charlet 20260 Calvi Haute-Corse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:00:00+02:00

Sauvetage de la Pietà d’Olmi Capella

Présentation effectuée par Renato Boi, restaurateur de peintures, sur l’histoire et la restauration d’un tableau provenant de la commune d’Olmi Capella.

Début de la présentation 10h.

Salle d’exposition, devant l’œuvre.

CcrpmC – Fort Charlet 20260 Calvi Fort charlet 20260 Calvi Calvi 20260 Haute-Corse Corse https://centre-conservation-restauration.patrimoniu.isula.corsica Centre de conservation et restauration du patrimoine mobilier de Corse sur rendez-vous

Sauvetage de la Pietà d’Olmi Capella

©ccrpmc-P.Battini