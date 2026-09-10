Présentation d’une restauration, CcrpmC – Fort Charlet 20260 Calvi, Calvi
dimanche 20 septembre 2026 · CcrpmC - Fort Charlet 20260 Calvi · Calvi
Informations pratiques
Présentation d’une restauration Dimanche 20 septembre, 10h00 CcrpmC – Fort Charlet 20260 Calvi Haute-Corse
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:00:00+02:00
Sauvetage de la Pietà d’Olmi Capella
Présentation effectuée par Renato Boi, restaurateur de peintures, sur l’histoire et la restauration d’un tableau provenant de la commune d’Olmi Capella.
Début de la présentation 10h.
Salle d’exposition, devant l’œuvre.
CcrpmC – Fort Charlet 20260 Calvi Fort charlet 20260 Calvi Calvi 20260 Haute-Corse Corse https://centre-conservation-restauration.patrimoniu.isula.corsica Centre de conservation et restauration du patrimoine mobilier de Corse sur rendez-vous
Sauvetage de la Pietà d’Olmi Capella
©ccrpmc-P.Battini
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