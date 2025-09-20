Présentation en basque du livre « Ura ez baita beti gardena » de Xabi Lasa Saint-Palais
Présentation en basque du livre « Ura ez baita beti gardena » de Xabi Lasa Saint-Palais samedi 20 septembre 2025.
Présentation en basque du livre « Ura ez baita beti gardena » de Xabi Lasa
Médiathèque Amikuze Saint-Palais Pyrénées-Atlantiques
Présentation en euskara du roman Ura ez baita beti gardena L’eau n’est toujours aussi claire (2023-Elkar). A l’issue, échange avec l’auteur autour d’un verre.
L’intrigue de ce livre à suspense nous amène dans les enjeux de l’utilisation de l’eau sur la partie aride de la Navarre, et les assassinats et méthodes mafieuses ne manquent pas de tenir le lecteur en haleine jusqu’au dénouement final, aussi inattendu que surprenant.
Xabi Lasa Berriozarko idazlea izanen da Ura ez baita beti gardena liburua (Elkar) aurkezteko. Suspentsez bete trama polizial batean eramaiten gaitu Nafarroako hegoaldeko lur idorretan barna.
Fikzioaren bihurguneek gaurko kudeantza ekonomiko politikoan zentrala den gai batetan sartzen gaituzte : uraren antolamendua. Interes ilun eta bortitzenak pizten dira, politiko kontserbadore, lobby agro industriala eta itzaletik dabiltzan botere faktikoen meneko… .
Médiathèque Amikuze Saint-Palais 64120 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 65 28 72
