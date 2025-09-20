Présentation et atelier L’Arghja Sainte-Lucie de Porto-Vecchio

Début : 2025-09-20T16:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-20T16:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Libération 1945 : des objets du quotidien devenus Patrimoine Historique

Une présentation suivie d’un atelier portant sur des objets ordinaire qui sont devenus témoins de la Libération.

La présentation et l’atelier sont destinés aux familles.

La playlist est disponible en accès libre tous le mois de septembre dans votre médiathèque l’Arghja.

L’Arghja 184 strada di Pinareddu Sainte-Lucie de Porto-Vecchio 20124 Corse-du-Sud Corse 04.95.70.21.95 L’Arghja – médiathèque municipale

