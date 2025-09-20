Présentation et audition de l’orgue par Bruno Charnay, organiste titulaire de la collégiale Collégiale Saint-André Grenoble

Présentation et audition de l’orgue par Bruno Charnay, organiste titulaire de la collégiale Samedi 20 septembre, 16h00 Collégiale Saint-André Isère

Le programme interprété par Bruno Charnay, organiste titulaire, mettra en valeur les ressources de ce grand instrument symphonique (buffet du XVIIIe siècle) récemment restauré, le seul en Isère permettant d’interpréter fidèlement la musique d’orgue de César Franck à Olivier Messiaen, comme l’illustrera le programme de l’audition. On pourra suivre le jeu de l’organiste sur grand écran, et l’audition sera précédée d’une vidéo de présentation de l’orgue.

Collégiale Saint-André Place Saint-André, 38000 Grenoble, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes Grenoble 38000 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 04 76 51 25 44 Construite au XIIIe siècle par André Dauphin, comte de Viennois, la collégiale Saint-André de Grenoble était la chapelle du palais et la nécropole des souverains du Dauphiné. Dotée d’un chapitre de 13 chanoines, elle rivalisait avec la cathédrale construite à la même époque par l’évêque, co-seigneur de la ville médiévale avec le dauphin. Seul monument construit par les anciens souverains de la province à nous être parvenu intact, elle vit passer maints personnages historiques (Louis XI, saint François de Sales, Lesdiguières, Stendhal…) et abrite le tombeau du chevalier Bayard. parking

