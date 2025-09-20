Présentation et découverte de la tour Lavoisier Château de lassay Lassay-les-Châteaux

Compris dans le tarif d’entrée – inscription sur place, par groupes de 10 personnes (à partir de 10 ans)

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:30:00 – 2025-09-21T18:00:00

Visite guidée de la tour Lavoisier, tour la plus représentative du système de défense du château et pratiquement intouchée depuis le XVème siècle, de la fausse-braie au chemin de ronde

Château de lassay Rue du château, 53110 Lassay-les-Châteaux Lassay-les-Châteaux 53110 Mayenne Pays de la Loire 02 43 04 05 47 http://amisduchateaudelassay.com http://www.facebook.com/chateau.lassay Le château de Lassay, caché dans le Nord-Mayenne, est un rare témoignage du Moyen-Age, forteresse toujours intacte avec ses 8 tours reliées par un rempart, ses deux pont-levis et son exceptionnelle barbacane. Il renferme dans sa cour d’honneur le plus vieux houx de France, un arbre remarquable de près de 500 ans.

