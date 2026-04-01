Présentation et dédicace Corinne Rety Cabec et Viviane Devalland Rue de l’Arguenon Corseul

Corseul

Présentation et dédicace Corinne Rety Cabec et Viviane Devalland

Rue de l’Arguenon Bibliothèque Corseul Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 10:00:00

fin : 2026-04-18 12:00:00

Date(s) :

2026-04-18

Corinne Rety Cabec, auteure, et Viviane Devalland, illustratrice

Les sirènes, qui sont-elles? Où sont-elles ? Que font-elles? En Bretagne, Iffic, un vieux bateau de pêche s’ennuie tout seul. Grâce aux sirènes Arzella et Zena va-t-il oublier les moments de tristesse et retrouver le plaisir de glisser sur l’eau ? En Pologne, Marek, petit voilier tout neuf, veut découvrir le monde. Il regrettera vite de ne pas avoir écouté les conseils du sage Wiktor et de la frivole Ewa. La sirène de Varsovie va-t-elle arriver à le sauver ? Découvre leurs aventures dans ce livre.

Venez assister à la présentation et à la séance de dédicace de ce livre, en présence de l’auteure et de l’illustatrice.

Tout public .

Rue de l’Arguenon Bibliothèque Corseul 22130 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 27 90 17

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L’événement Présentation et dédicace Corinne Rety Cabec et Viviane Devalland Corseul a été mis à jour le 2026-04-09 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme