Présentation et dédicace du livre « Antide Janvier horloger du roi » Place Jean Jaurès Hauts de Bienne

Présentation et dédicace du livre « Antide Janvier horloger du roi » Place Jean Jaurès Hauts de Bienne samedi 25 octobre 2025.

Présentation et dédicace du livre « Antide Janvier horloger du roi »

Place Jean Jaurès Mairie de Morez Hauts de Bienne Jura

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-25 16:00:00

fin : 2025-10-25 18:00:00

Date(s) :

2025-10-25

Morbier les Chalettes la plus ancienne école d’horlogerie du monde ?

Antide Janvier est un jeune horloger très doué et ambitieux.

Curieusement il a quitté ses parents qui vivent confortablement dans la ville de Saint-Claude pour venir créer une école d’horlogerie dans un hameau situé aux confins du royaume de France et de la Suisse les Chalettes à Morbier.

Antide Janvier est alors âgé de près de 21 ans, il a déjà travaillé à Besançon et il connait Paris.

Pourquoi a-t-il quitté sa famille pour se retirer dans ces montagnes assez inhospitalières ?

Notre jeune horloger s’est mis d’accord avec plusieurs négociants fortunés du bourg de Morez pour créer cette école et transmettre ses connaissances aux jeunes gens de la région. Pour ce travail, il touche une rémunération.

Ainsi l’école des Chalettes, soutenue par les industriels locaux, apparait bien comme une des premières écoles d’horlogerie du monde.

Une liasse de huit documents techniques provenant de cette école a été retrouvée dans un atelier de Morez en 2024.

Le livre Antide Janvier horloger du roi présente ces documents et permet de comprendre l’incroyable réussite de cet horloger de génie, proche du roi Louis XVI, puis révolutionnaire et franc-maçon. Présentation et dédicace le 25/10/25 à la mairie de Morez à 16h. .

Place Jean Jaurès Mairie de Morez Hauts de Bienne 39400 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 33 10 11

English : Présentation et dédicace du livre « Antide Janvier horloger du roi »

German : Présentation et dédicace du livre « Antide Janvier horloger du roi »

Italiano :

Espanol :

L’événement Présentation et dédicace du livre « Antide Janvier horloger du roi » Hauts de Bienne a été mis à jour le 2025-08-25 par OFFICE DE TOURISME HAUT JURA GORGES DE LA BIENNE