Présentation et dédicace du livre « La cuisine cayolaise de Marie-Ange » par Marie-Ange Farieux Cayeux-sur-Mer mercredi 16 juillet 2025.

2 place Aristide Briand Cayeux-sur-Mer Somme

Début : 2025-07-16 13:30:00

fin : 2025-08-13 18:00:00

2025-07-16 2025-07-23 2025-08-13 2025-08-20

Marie-Ange Farieux Ambassadrice du goût cayolais

Fille de Cayeux-sur-Mer, passionnée par les traditions locales et la richesse de son terroir, Marie-Ange Farieux nous livre avec tendresse et authenticité La cuisine cayolaise de Marie-Ange. Cet ouvrage, à la fois recueil de recettes familiales et témoignage vivant du patrimoine culinaire de la côte picarde, est une ode à la simplicité, aux produits de la mer, et à la convivialité cayolaise.

Entre plats de pêcheurs, douceurs d’antan et anecdotes savoureuses, ce livre invite à redécouvrir les saveurs du passé avec le cœur d’aujourd’hui. .

