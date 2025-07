Présentation et dédicace du Livre Roger et Marcel, au-delà d’une vie simple Châtillon-Coligny

Présentation et dédicace du Livre Roger et Marcel, au-delà d’une vie simple

6 rue cullion Châtillon-Coligny Loiret

Début : 2025-07-18 18:00:00

2025-07-18 2025-07-19 2025-07-20

Présentation du livre Roger et Marcel, au-delà d’une vie simple.

Présentation du livre Roger et Marcel, au-delà d’une vie simple. Photographe Didier Lichtlin . Auteur Georges Carillo. Vendredi 18h rencontres et dédicaces. Samedi et dimanche ouvert de 16h à 20h. Samedi 18h00 lecture et dédicace. Dimanche 18h Lecture d’artpentage. .

6 rue cullion Châtillon-Coligny 45230 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 08 10 32 26

English :

Book presentation: Roger et Marcel, beyond a simple life.

German :

Buchvorstellung: Roger und Marcel, jenseits eines einfachen Lebens.

Italiano :

Presentazione del libro: Roger et Marcel, oltre una vita semplice.

Espanol :

Presentación del libro: Roger et Marcel, más allá de una vida sencilla.

