Présentation et dédicace Hélène Le Roux Salle Alain-Fournier Meaulne-Vitray

L’artiste Hélène Le Roux présente et dédicace ses 3 derniers albums de dessins et croquis à destination des enfants (petits et grands), le Mardi 23 décembre 2025, à la salle Alain Fournier de Meaulne.

Artist Hélène Le Roux presents and signs her latest 3 albums of drawings and sketches for children (young and old), on Tuesday, December 23, 2025, at the Salle Alain Fournier in Meaulne.

