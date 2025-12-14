Présentation et dédicace Hélène Le Roux Salle Alain-Fournier Meaulne-Vitray
L’artiste Hélène Le Roux présente et dédicace ses 3 derniers albums de dessins et croquis à destination des enfants (petits et grands), le Mardi 23 décembre 2025, à la salle Alain Fournier de Meaulne.
Salle Alain-Fournier Le Bourg Meaulne-Vitray 03360 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 09 77 37 42
Artist Hélène Le Roux presents and signs her latest 3 albums of drawings and sketches for children (young and old), on Tuesday, December 23, 2025, at the Salle Alain Fournier in Meaulne.
