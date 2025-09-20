Présentation et dédicace « Le courage du devoir » Musée de la Résistance en Bretagne Saint-Marcel

Présentation et dédicace « Le courage du devoir » Musée de la Résistance en Bretagne Saint-Marcel samedi 20 septembre 2025.

Présentation et dédicace « Le courage du devoir »

Musée de la Résistance en Bretagne Les Hardys-Behelec Saint-Marcel Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 15:00:00

fin : 2025-09-20

Date(s) :

2025-09-20

Samedi 20 septembre 15h00

Auditorium Gilles Possémé Entrée libre dans la limite des places disponibles

Présentation et dédicace par Roger Arz de son ouvrage

Le courage du devoir. Mémoire de résistance en Morbihan 1939/1945 – .

Musée de la Résistance en Bretagne Les Hardys-Behelec Saint-Marcel 56140 Morbihan Bretagne +33 2 97 75 16 90

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Présentation et dédicace « Le courage du devoir » Saint-Marcel a été mis à jour le 2025-09-02 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande