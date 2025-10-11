Présentation et dédicaces du livre Saint Martin d’Ary, images d’autrefois Saint-Martin-d’Ary

salle des fêtes Saint-Martin-d’Ary Charente-Maritime

Début : 2025-10-11 17:00:00

fin : 2025-10-11

2025-10-11

La municipalité de Saint Martin d’Ary et les éditions le passage des heures vous invitent à la présentation du livre de Marie-françoise Barré Saint-Martin-d’Ary, images d’autrefois .

salle des fêtes Saint-Martin-d’Ary 17270 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 04 20 20 mairie@saintmartindary.fr

English :

The municipality of Saint Martin d’Ary and le passage des heures publishers invite you to the presentation of Marie-Françoise Barré’s book Saint-Martin-d’Ary, images d’autrefois .

German :

Die Gemeinde Saint Martin d’Ary und der Verlag le passage des heures laden Sie zur Präsentation des Buches von Marie-Françoise Barré Saint-Martin-d’Ary, images d’autrefois ein.

Italiano :

Il Comune di Saint Martin d’Ary e la casa editrice le passage des heures vi invitano alla presentazione del libro di Marie-Françoise Barré Saint-Martin-d’Ary, images d’autrefois .

Espanol :

El municipio de Saint Martin d’Ary y la editorial le passage des heures le invitan a la presentación del libro de Marie-Françoise Barré Saint-Martin-d’Ary, images d’autrefois .

