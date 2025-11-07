Présentation et recrutement FORMATION CAPA OPERATEUR EN INDUSTRIES ALIMENTAIRES Saint-Herblain – Agence NANTES CENTRE Saint-Herblain

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-07T08:00:00 – 2025-11-07T09:00:00

Fin : 2025-11-07T08:00:00 – 2025-11-07T09:00:00

FORMATION DU 17/11/2025 AU 8/07/2026 AVEC FORT TAUX D’INSERTION PROFESSIONNELLE Public cible : personnes en recherche d’emploi, en reconversion professionnelle ou éloignées de l’emploi Postes ciblés : conducteur de machines, opérateur de fabrication, agent de restauration collective ou encore agent de transformation alimentaire à la ferme (et une multitude de métiers possibles). Cette formation ouvre des perspectives d’emploi : 100% des personnes formées l’année dernière sont en poste actuelleme

Saint-Herblain – Agence NANTES CENTRE 44800 Saint-Herblain Loire-Atlantique Pays de la Loire

