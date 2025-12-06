Présentation et vente de l’Almanach des Lions, la revue du Pays Choletais 2026 Cholet

Présentation et vente de l’Almanach des Lions, la revue du Pays Choletais 2026

Place Travot , Place Rougé Cholet Maine-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – EUR

Début : 2025-12-06 09:00:00

fin : 2025-12-06 16:00:00

2025-12-06

Les membres bénévoles des 2 clubs Lions de Cholet seront présents le 6 décembre Place Rougé et Place Travot pour présenter et vendre leur revue Almanach du Pays Choletais au bénéfice du Téléthon. .

Place Travot , Place Rougé Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 63 06 33 ogerpatricia@orange.fr

