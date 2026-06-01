Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Présentation et vente Ozenx-Montestrucq

Présentation et vente Ozenx-Montestrucq

Présentation et vente Ozenx-Montestrucq dimanche 21 juin 2026.

Adresse : Salle des fêtes

Ville : 64300 Ozenx-Montestrucq

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Ozenx-Montestrucq

Présentation et vente

Salle des fêtes Ozenx-Montestrucq Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 09:00:00
fin : 2026-06-21 17:00:00

Date(s) :
2026-06-21

Vous pourrez voir et acheter des poules, canards ou lapins.
Pâtisseries sur place.   .

Salle des fêtes Ozenx-Montestrucq 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine   dumartin.corinne@neuf.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Présentation et vente

L’événement Présentation et vente Ozenx-Montestrucq a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Coeur de Béarn

À voir aussi à Ozenx-Montestrucq (Pyrénées-Atlantiques)