Présentation et vente Ozenx-Montestrucq
Présentation et vente Ozenx-Montestrucq dimanche 21 juin 2026.
Ozenx-Montestrucq
Présentation et vente
Salle des fêtes Ozenx-Montestrucq Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 09:00:00
fin : 2026-06-21 17:00:00
Date(s) :
2026-06-21
Vous pourrez voir et acheter des poules, canards ou lapins.
Pâtisseries sur place. .
Salle des fêtes Ozenx-Montestrucq 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine dumartin.corinne@neuf.fr
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English : Présentation et vente
L’événement Présentation et vente Ozenx-Montestrucq a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Coeur de Béarn