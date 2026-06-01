Ozenx-Montestrucq

Présentation et vente

Salle des fêtes Ozenx-Montestrucq Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 09:00:00

fin : 2026-06-21 17:00:00

Date(s) :

2026-06-21

Vous pourrez voir et acheter des poules, canards ou lapins.

Pâtisseries sur place. .

Salle des fêtes Ozenx-Montestrucq 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine dumartin.corinne@neuf.fr

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English : Présentation et vente

L’événement Présentation et vente Ozenx-Montestrucq a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Coeur de Béarn