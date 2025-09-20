Présentation et visite de l’orgue Mulheisen Académie de Musique et d’Arts Sacrés Sainte-Anne-d’Auray

Présentation et visite de l’orgue Mulheisen Samedi 20 septembre, 16h00 Académie de Musique et d’Arts Sacrés Morbihan

> Rdv dans le cloître /

Nombre de places limité.

Inscription obligatoire.

Début : 2025-09-20T16:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Découverte du magnifique orgue Mulheisen, installé à Sainte-Anne-d’Auray grâce à la Fondation du Patrimoine. Offert par un particulier, il a été installé dans l’Académie de Musique et d’Arts Sacrés, où il est désormais pleinement intégré à l’activité de l’École d’Orgue en Morbihan.

Visite réalisée par un organiste.

Académie de Musique et d’Arts Sacrés 11, rue de Vannes, 56400 Sainte-Anne-d’Auray Sainte-Anne-d’Auray 56400 Morbihan Bretagne 02 97 57 55 23 http://www.academie-musique-arts-sacres.fr [{« type »: « email », « value »: « animations@admas.fr »}] L’académie d’art sacré est installée au sein des bâtiments du cloître de la basilique.

ADMAS