Présentation et visite guidée de La Maison du Bayle “Ouvert pendant les travaux » La Maison du Bayle (Le Porche) Molières

Gratuit pour tous les visiteurs. La présentation aura lieu sur la place de La Bastide, au pied du MH, sur un écran plasma.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T16:00:00

Fin : 2025-09-21T10:30:00 – 2025-09-21T16:00:00

Présentation et visite guidée

Soyez les bienvenus à cet incontournable monument médiéval sur la place du village lors de sa première ouverture au public. La maison apparaît même sur le blason du village!

Venez découvrir l’histoire du bâtiment depuis sa construction en 1283 jusqu’aux travaux actuels de restauration et remise en état ainsi que les plus récentes théories sur l’emplacement de la halle au moyen âge.

Nous vous proposons aussi de suivre un petit jeu de pistes sous forme de ballade dans Molières afin d’arriver à vos propres conclusions.

Venez vous plonger dans la période médiévale avec ses batailles, ses légendes et ses anecdotes farfelues. Ne ratez pas cette expérience unique!

Sommaire de la présentation:

Concept de Bastide. Fixer des populations. Un contrat de paréage

Bastides nées presque au même temps et même endroit:

Lalinde (prédécesseur) Contrat de paréage 124x? – Charte des coutumes 1267

Molières Contrat de paréage 1272 – Charte des coutumes 1284

Beaumont Contrat de paréage 1272 – Charte des coutumes 1286

Monpazier Contrat de paréage 1284

Presque les mêmes donateurs

Famille Gontaut-Biron.1279 Édouard I devient le suzerain de Pierre de Gontaut

Montferrand

Biron

Badefols

Développeurs.

Officiels: Jean de Grailly. Lucas de Thaney.

Réels: Bertrand de Panissal. Guilhem de Toulouse

Plan des Bastides. Développement de Molières. Pourquoi l’église là?

Bâtiment La Maison du Bayle

Où est la façade principale?

Une conversation de téléphone

La p’tite guerre de 1294, avant la guerre de cent ans

L’histoire contemporaine. De carrière à MH classé

Les plans de réforme

Toiture

Plancher et rénovation

Curiosités et relations insolites entre les monuments de Molières

Lalinde-Seguin de Badefols-Castille. La Guerre de Cent Ans en Espagne.

Le Château, Blanche de Bourbon. St Christophe et la tour.

Église.

La Maison du Bayle.

Collaboration

Website

* Présentation réalisée par Xavier Lalinde (propriétaire) et Natalia Lalinde (archéologue et titulaire d’un master en sciences de l’antiquité et du moyen âge de l’université Michel de Montaigne de Bordeaux).

La Maison du Bayle (Le Porche) 105 Place de la Bastide, 24480 Molières Molières 24480 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 766002092 https://www.lalinde.org https://www.molieresdecouvertes.com/le-patrimoine/maison-du-bailli/ XIV siècle. Maison à arcades classée MH par arrêté du 20 février 1920. Patrimoine architectural (Mérimée): PA00082649 Témoin unique et parfaitement conservé de l’ancienne bastide, la maison conserve ses arcades sur ogive brisée, et une fenêtre à deux ogives trilobées reposant sur une colonnette. Propriété privée Actuellement en cours de restauration par son propriétaire et la DRAC de Nouvelle Aquitaine. »

Visite guidée et présentation des nouvelles théories sur l’urbanisation primitive de Molières. Évolution du bâtiment depuis ses origines jusqu’à nos jours. Présentation des plans de rénovation Parking libre à la Place de La Bastide et à proximité

© Xavier Lalinde