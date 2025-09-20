Présentation et visite guidée de l’église de Novacelles Eglise de Novacelles Novacelles

Présentation et visite guidée de l’église de Novacelles Eglise de Novacelles Novacelles samedi 20 septembre 2025.

Présentation et visite guidée de l’église de Novacelles Samedi 20 septembre, 15h00, 17h00 Eglise de Novacelles Puy-de-Dôme

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-20T17:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

L’église de Novacelles du XIIe au XXIe siècle.

Présentation de l’évolution architecturale du bâtiment suivie d’une visite guidée.

Eglise de Novacelles 1 rue de l’église, 63220 Novacelles Novacelles 63220 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes 0681722823

© Julien Dorchies