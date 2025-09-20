Présentation exceptionnelle de l’Escamoteur par l’artiste anonyme de l’entourage de Jérôme Bosch Espace Paul-et-André-Vera – Musée Ducastel-Vera Saint-Germain-en-Laye

Présentation exceptionnelle de l’Escamoteur par l’artiste anonyme de l’entourage de Jérôme Bosch 20 et 21 septembre Espace Paul-et-André-Vera – Musée Ducastel-Vera Yvelines

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Le temps d’une journée, le tableau emblématique du musée, L’Escamoteur (entourage de Jérôme Bosch), non visible en dehors des expositions temporaires, est présenté au public. L’occasion d’admirer une partie de la riche collection de tapisseries du musée municipal (tapisseries du XVIIIe siècle et tapisseries de Paul Vera).

Espace Paul-et-André-Vera – Musée Ducastel-Vera 2 Rue Henri IV, 78100 Saint-Germain-en-Laye, France Saint-Germain-en-Laye 78100 Saint-Germain-en-Laye Yvelines Île-de-France 33130872075 https://www.saintgermainenlaye.fr/736/musee-municipal.htm Le musée a été créé en 1872 à partir de la très riche collection d’œuvres d’art léguée par Louis-Alexandre Ducastel. Il n’a depuis cessé de s’enrichir grâce aux donations des amateurs d’art et des artistes saint-germanois, parmi lesquels le sculpteur Honoré Icard, les peintres François Bonvin, Édouard Detaille, Maurice Denis, et surtout Paul Vera et son frère André, urbaniste et théoricien des jardins, qui, en 1968, ont donné à la Ville de nombreuses œuvres et la totalité du fonds de leur atelier.

Le Musée bénéficie depuis 2002 du label « Musée de France ». Le Service des collections municipales assure la préservation, la restauration, l’étude et la présentation au public de près de 9 000 œuvres allant de l’antiquité égyptienne au début du XXe siècle, dont un vaste ensemble graphique (dessins et estampes) et l’une des apothicaireries les mieux conservées en France.

Depuis 2021, le musée porte le nom de Ducastel-Vera.

Exposition

© Saint-Germain-en-Laye, Musée municipal Ducastel-Vera. CI. L. Sully-Jaulmes