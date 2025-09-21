Présentation extérieure de l’architecture du nouveau bâtiment des Archives départementales, son histoire et sa réhabilitation Archives départementales des Hautes-Pyrénées Tarbes

Gratuit. Réservation obligatoire. Nombre de places limités.

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T17:30:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T17:30:00

L’histoire de ce lieu, ancienne École normale d’institutrices de Tarbes, sera mise à l’honneur : son origine, sa construction, son architecture, ainsi que ses usages tout au long du XXᵉ siècle.

La visite abordera également les travaux de réhabilitation engagés depuis 2022, menés dans une démarche de préservation du bâti existant, en vue de sa transformation en Maison de l’Histoire.

Archives départementales des Hautes-Pyrénées 6 rue Eugène Ténot, 65000 Tarbes Tarbes 65000 Marcadieu Hautes-Pyrénées Occitanie +33562567619 https://archivesenligne65.fr/ Ce lieu est l'ancienne École normale d'institutrices de Tarbes. Après avoir accueilli différentes administrations tout au long du XXe siècle, il deviendra en 2025 la Maison de l'Histoire et accueillera, principalement, les Archives départementales des Hautes-Pyrénées Présence de transports à proximité (gare, bus de ville), proche du centre piétonnier, présence d'un parking pour le public

© Département des Hautes-Pyrénées, Laurent Gaits