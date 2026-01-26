Présentation FESTIVAL Les Rencontres musicales REGARDS Théâtre municipal Domfront en Poiraie
Présentation FESTIVAL Les Rencontres musicales REGARDS Théâtre municipal Domfront en Poiraie vendredi 6 mars 2026.
Présentation FESTIVAL Les Rencontres musicales REGARDS
Théâtre municipal Place Burgwedel Domfront en Poiraie Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-06 18:30:00
fin : 2026-03-06 20:30:00
Date(s) :
2026-03-06
Les Rencontres musicales REGARDS se sont imposées comme le rendez-vous des musiques médiévales et chorales de la cité médiévale.
Venez découvrir la programmation du festival REGARDS 2026 lors d’un temps de rencontre au théâtre de Domfront avec l’équipe du festival
> le vendredi 6 mars à 18h30 au Théâtre municipal de Domfront
AU PROGRAMME
– présentation du festival 2026 (artistes, événements)
– échanges sur l’organisation du festival et des participations possibles de chacun
– verre de l’amitié
Nous vous espérons nombreux pour partager ensemble cette belle aventure musicale ! .
Théâtre municipal Place Burgwedel Domfront en Poiraie 61700 Orne Normandie +33 6 03 08 50 37 direction@decaelis.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Présentation FESTIVAL Les Rencontres musicales REGARDS
L’événement Présentation FESTIVAL Les Rencontres musicales REGARDS Domfront en Poiraie a été mis à jour le 2026-01-26 par Destination Touristique Domfront Bagnoles de l’Orne