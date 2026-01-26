Présentation FESTIVAL Les Rencontres musicales REGARDS Théâtre municipal Domfront en Poiraie

Présentation FESTIVAL Les Rencontres musicales REGARDS

Les Rencontres musicales REGARDS se sont imposées comme le rendez-vous des musiques médiévales et chorales de la cité médiévale.

Venez découvrir la programmation du festival REGARDS 2026 lors d’un temps de rencontre au théâtre de Domfront avec l’équipe du festival

> le vendredi 6 mars à 18h30 au Théâtre municipal de Domfront

AU PROGRAMME

– présentation du festival 2026 (artistes, événements)

– échanges sur l’organisation du festival et des participations possibles de chacun

– verre de l’amitié

Nous vous espérons nombreux pour partager ensemble cette belle aventure musicale ! .

Théâtre municipal Place Burgwedel Domfront en Poiraie 61700 Orne Normandie +33 6 03 08 50 37 direction@decaelis.fr

