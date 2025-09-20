Présentation flash Château de Suze-la-Rousse Suze-la-Rousse

Présentation flash Château de Suze-la-Rousse Suze-la-Rousse samedi 20 septembre 2025.

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T11:00:00

Fin : 2025-09-21T11:30:00 – 2025-09-21T12:00:00

Édifiée sur un promontoire rocheux, la forteresse médiévale de Suze-la-Rousse est un spectaculaire ouvrage militaire. Modernisée au 16e puis au 18e siècle, elle se tranforme en château de plaisance avec une cour d’honneur, de nouveaux appartements nobles et un vaste parc doté d’une salle de paume.

Château de Suze-la-Rousse Rue de l'Escurailler, 26790 Suze-la-Rousse, France Suze-la-Rousse 26790 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes Le site est occupé dès l'époque gallo-romaine. Le nom de Suze apparaît pour la première fois en 852 dans un diplôme impérial de l'empereur Lothaire : l'empereur Charlemagne aurait fait don de la terre d'Orange et alentours (dont Suze dépendait) à Guillaume au court nez ou au cornet, son cousin.

Le second étage du château est occupé depuis 1978 par l’Université du vin, établissement de recherche et de formation sur la vigne et le vin. Autoroute A7 sortie 19 Bollène, puis suivre la D994 jusqu’à Suze-la-Rousse (7,6 km). Possibilité de stationner à proximité immédiate du château, en suivant le fléchage depuis le centre du village.

